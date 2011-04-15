Сегодня внешний фон благоволит продолжению роста, по крайней мере, в начале торгового дня. Американские фьючерсы сумели выбраться из отрицательной области и торгуются в районе закрытия глобальных рынков в среду. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Подрастает нефть, вновь ушедшая выше $20 за баррель. В полюсе промышленные металлы. Поэтому ожидается открытие небольшим ростом, дальше прогнозировать динамику рынка более чем на час-два сейчас очень трудно.



Пара доллар-рубль на Forex за час до открытия российского рынка торгуется в районе 75.4. Однако в среднесрочный рост "россиянина" не верится. Сейчас стойкость рубля объясняется валютными интервенциями Банка России и отсутствием на торгах импортеров, спрос на продукцию которых резко упал из-за режима самоизоляции и падения доходов населения.



ыВчера и российский рынок акций, и рубль полностью проигнорировали нефть, которая в ходе азиатской сессии обновила многолетние минимумы, спускавшись ниже $16 за баррель по марке Brent.



Это вызывает большое удивление: Россия не США и даже не Германия, бюджеты которых практически не зависят от нефтегазовых доходов. Российскую финансовую систему не накачали таким огромным объемом ликвидности. Скорее наоборот: профицит банковской системы РФ снизился от уровня конца января на 1 трлн руб.



Индекс Мосбиржи вчера вырос на 3.4%, причем опережающими темпами росли многие нефтяные бумаги, и это не объяснить только обратным выкупом акций Лукойла и Роснефти.



Рубль также укрепился, закрывшись в паре с долларом чуть ниже отметки 76. Здесь, правда, сыграл свою роль Банк России со своими валютными интервенциями, который, вероятно, создает условия для размещения Минфином ОФЗ.



Однако такая аномальная ситуация не должна продолжаться долго, фундаментальные факторы, а это прежде всего падение доходов российского бюджета из-за крайне низких поступлений налогов от "нефтянки", должны будут выйти на первый план. Скорее всего, на ближайшие годы можно забыть и про высокие дивиденды по бумагам нефтегазового сектора.



"AK&M" от 23.04.2020