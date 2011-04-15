Национальная медиа группа учредила НМГ ТЕХ

Национальная медиа группа учредила ООО "НМГ ТЕХ" с долей 100%. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



Основной вид деятельности ООО "НМГ ТЕХ" (ИНН 9731063193) - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Компания расположена в Москве. Её уставный капитал равен 10 тыс. руб. Генеральным директором назначена Екатерина Тихомирова.



"Национальная медиа группа" создана в 2008 году. В настоящий момент НМГ является крупнейшим российским частным медиа-холдингом с бизнес-присутствием во всех медиа-средах. В состав НМГ входят: Первый канал, РЕН ТВ, "Пятый канал" и "78", газеты "Известия", "Спорт-экспресс", "Metro-Петербург", а также мультимедийный информационный центр IZ.ru.



В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счёт приобретения доли в компании Art Pictures Vision.



В декабре 2018 года НМГ в консорциуме с ВТБ приобрёли 75% холдинга "СТС Медиа". НМГ развивает партнёрские отношения с зарубежными корпорациями по распространению в России локального вещания международных телеканалов.



В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications "Медиа Альянс", под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner.



В 2016 году НМГ заключила партнёрство с Viasat World по развитию в России каналов группы.



В 2018 году к НМГ присоединились телеканалы Sony Turbo, Sony Sci-fi и Sony Channel, осуществляющие вещание на территории России.



В 2018 году Национальной Медиа Группой была реализована индустриальная инициатива высокотехнологичного инфраструктурного ОТТ-сервиса "Витрина ТВ", а также создана стриминг-платформа More.TV.



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