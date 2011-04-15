Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/04/2020
11:06

Национальная медиа группа учредила НМГ ТЕХ

Национальная медиа группа учредила ООО "НМГ ТЕХ" с долей 100%. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Основной вид деятельности ООО "НМГ ТЕХ" (ИНН 9731063193) - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Компания расположена в Москве. Её уставный капитал равен 10 тыс. руб. Генеральным директором назначена Екатерина Тихомирова.

"Национальная медиа группа" создана в 2008 году. В настоящий момент НМГ является крупнейшим российским частным медиа-холдингом с бизнес-присутствием во всех медиа-средах. В состав НМГ входят: Первый канал, РЕН ТВ, "Пятый канал" и "78", газеты "Известия", "Спорт-экспресс", "Metro-Петербург", а также мультимедийный информационный центр IZ.ru.

В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счёт приобретения доли в компании Art Pictures Vision.

В декабре 2018 года НМГ в консорциуме с ВТБ приобрёли 75% холдинга "СТС Медиа". НМГ развивает партнёрские отношения с зарубежными корпорациями по распространению в России локального вещания международных телеканалов.

В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications "Медиа Альянс", под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner.

В 2016 году НМГ заключила партнёрство с Viasat World по развитию в России каналов группы.

В 2018 году к НМГ присоединились телеканалы Sony Turbo, Sony Sci-fi и Sony Channel, осуществляющие вещание на территории России.

В 2018 году Национальной Медиа Группой была реализована индустриальная инициатива высокотехнологичного инфраструктурного ОТТ-сервиса "Витрина ТВ", а также создана стриминг-платформа More.TV.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100