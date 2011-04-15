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23/04/2020
11:10

Абсолют Банк начинает выдачу ипотеки по ставке 6.25%

Абсолют Банк с 23 апреля 2020 года начинает приём заявок на выдачу ипотечных кредитов на первичном рынке жилья по новой программе "Ипотека с господдержкой 2020". Об этом говорится в сообщении банка.

Абсолют Банк даёт возможность оформить кредит на покупку жилья по ставке 6.25%, при условии наличия коллективной схемы страхования.

По льготной базовой ставке 6.5% с первоначальным взносом более 20% заявку на ипотеку по этой программе смогут подать клиенты без договора коллективного страхования. По условиям госпрограммы сумма кредита не может превышать 8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для всех остальных регионов РФ установлен лимит до 3 млн руб. включительно. В качестве половины первоначального взноса допускается использование средств материнского капитала.

Цель программы "Ипотека с господдержкой 2020" — дать возможность широкому кругу заемщиков оформить кредит на покупку жилья в новостройке и одновременно поддержать строительную отрасль.

ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - ПАО "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры НПФ "Благосостояние").

"AK&M" от 23.04.2020
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