Объём ипотеки, рефинансированной банком ВТБ в I квартале, составил 54 млрд руб.

Объём ипотеки, рефинансированной банком ВТБ в I квартале 2020 года, составил 54 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Это в четыре раза выше показателя прошлого года. Только в марте выдачи выросли на 55% по сравнению с февралём – до 24 млрд руб. Доля рефинансирования в ипотечных продажах ВТБ достигла 26.9%.



Клиенты ВТБ совершили 23 тысячи сделок за квартал, в марте их число по сравнению с февралём увеличилось в полтора раза – до 10 тыс. Активно переводили свои ипотечные кредиты в ВТБ заёмщики и в рамках программы "Ипотека с господдержкой" для семей с двумя и более детьми. Свыше тысячи семей получили ипотеку под 5%, сумма сделок превысила 2.5 млрд руб. – это порядка 60% от общего объёма выдач банка в рамках госсубсидирования.



Оформить кредит в рамках программы могут заёмщики, которые приобрели квартиры как в новостройках, так и на рынке готового жилья. Зарплатным клиентам ВТБ доступно рефинансирование действующей ипотеки другого банка по ставке от 8.3%, другим заёмщикам – под 8.5%. Дополнительно можно получить финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 90% от стоимости объекта недвижимости.



Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн руб. Согласие на сделку от текущего кредитора не требуется, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться без просроченной задолженности более полугода.



По итогам I квартал а 2020 года портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3.5% до 1.74 трлн руб. Всего за январь-март объём выданных жилищных кредитов вырос на треть до 190 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 23.04.2020