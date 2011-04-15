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23/04/2020
11:26

В РФ в кредит в I квартале продано рекордное за последние 7 лет количество автомобилей

Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) в январе-марте 2020 года выросло на 11.6% до 218.2 тыс. единиц. При этом количество проданных в кредит автомобилей в I квартале 2020 года оказалось наивысшим для аналогичных периодов прошлых лет, начиная с I квартала 2014 года. Об этом говорится в совместном пресс-релизе НБКИ и аналитического агентства "АВТОСТАТ".

Согласно данным АВТОСТАТа, объём рынка новых легковых автомобилей в I квартале 2020 году увеличился на 16.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 375.6 тыс.

Самое большое количество выданных автокредитов отмечено в Москве (17.7 тыс.), Санкт-Петербурге (13.2 тыс.), Московской области (13.1 тыс.), а также республиках Татарстан (10.7 тыс.) и Башкортостан (9.4 тыс.).



"AK&M" от 23.04.2020
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