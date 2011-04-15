Счётная палата предлагает изменить механизм выравнивания бюджетной обеспеченности регионов

Механизм выравнивания финансовых возможностей регионов, основанный на заключении соглашений, не совершенен и нуждается в серьёзной трансформации, говорится в сообщении Счётной палаты.



"Соглашения направлены на бюджетную консолидацию и снижение уровня дотационности субъектов. Однако зависимость между исполнением предусмотренных в них обязательств и уровнем дотационности регионов не прослеживается. Например, в 2018 году уровень дотационности снизился в 8 регионах. При этом, Липецкая область не исполняла обязательства на протяжении 2017 и 2018 годов, 5 субъектов допустили неисполнение обязательств в одном из двух периодов и только 2 субъекта исполняли обязательства - Краснодарский край, Республика Алтай", - констатирует аудитор Светлана Орлова.



Оставляет желать лучшего и качество управления региональными финансами. За период с 2010 по 2018 годы низкое качество управления финансами отмечено в 39 субъектах. Причём ряд регионов попадали в этот список систематически. Так, 8 раз отметилась Ингушетия и Мордовия, 6 раз - Орловская область, 5 раз - республики Дагестан, Марий Эл, Карачаево-Черкесская Республика, Псковская и Курганская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.



В РФ подавляющее число регионов являются дотационными. С 2017 года они заключают с Минфином соглашения на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 2019 году 72 субъекта получили из федерального бюджета более 675 млрд руб.



"AK&M" от 23.04.2020