В.Путин поручил Правительству до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству до 1 мая 2020 года при разработке мер поддержки строительной отрасли утвердить льготную ипотечную программу. Об этом свидетельствует поручение, размещённое на сайте Кремля.



В рамках данной программы до 1 ноября 2020 года гражданам должны предоставляться ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн руб., в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - до 8 млн руб. по ставке 6.5% годовых на весь срок кредита.



Кабмин также до 1 мая должен реализовать комплекс мер, направленных на доступность банковских кредитов, в том числе путем компенсации процентных ставок по кредитам (займам), выдаваемым организациям строительной отрасли, которые сохраняют численность занятых работников и предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 и 2021 годах.



Кроме того, Правительство должно обеспечить докапитализацию за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в объёме 30 млрд руб. на цели восстановления прав граждан - участников долевого строительства.



АО "ДОМ.РФ" должны быть предоставлены госгарантии РФ на 50 млрд руб. в целях обеспечения привлечения заемных средств и приобретения стандартного жилья у организаций - застройщиков в целях его последующей реализации.



"AK&M" от 23.04.2020