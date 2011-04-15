Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

Яндекс запустил мультимедиа-платформу для "умных" телевизоров. Об этом говорится в сообщении компании.



Она позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.



Зрители могут смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и видео из интернета, не переключаясь между разными источниками контента. Новая платформа уже используется в телевизорах DEXP, а в ближайшем будущем появится в телевизорах Hyundai, Leff, AMCV, YUNO и других брендов.



Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD. Они собраны в одном интерфейсе с голосовым поиском по всему видео.



На телевизорах с платформой Яндекса можно смотреть видео на YouTube. Зрителям доступны также приложения онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.



Чтобы родители могли оградить детей от нежелательного контента, на платформе есть детский режим.



Мультимедийная платформа Яндекса работает на базе ОС Android.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2019 год упала на 75% до 11.2 млрд руб. ($180.9 млн) по сравнению с 2018 годом. Рентабельность по чистой прибыли составила 6.4%. Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 23.5 млрд руб. ($380.3 млн) и увеличилась на 6%. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) - 13.4%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 51 млрд руб. ($824.1 млн) и вырос на 29%. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) - 29.1%. Консолидированная выручка выросла на 37% до 175.4 млрд руб. ($2833.2 млн). Выручка без учёта Яндекс.Маркета выросла на 39%.



"AK&M" от 23.04.2020