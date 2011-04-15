ЦБ продал на внутреннем рынке рекордный объём валюты

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Банк России 21 апреля продал валюту с расчётами "завтра" на 19.2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Это рекордный показатель, начиная с 2020 года. 20 апреля ЦБ реализовал валюту на 16.8 млрд руб.
"AK&M" от 23.04.2020