ЦБ продал на внутреннем рынке рекордный объём валюты

Банк России 21 апреля продал валюту с расчётами "завтра" на 19.2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.



Это рекордный показатель, начиная с 2020 года. 20 апреля ЦБ реализовал валюту на 16.8 млрд руб.





"AK&M" от 23.04.2020