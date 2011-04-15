Минэкономразвития предлагает продлить срок действия разрешений в авиаотрасли до 31 декабря

Минэкономразвития предлагает продлить продлить срок действия разрешений в авиаотрасли до 31 декабря 2020 года. Как говорится в сообщении министерства, соответствующий проект постановления внесён в Правительство.



В частности, проектом постановления устанавливаются особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом РФ. Так, например, продлевается до 31 декабря 2020 года срок действия документов, подтверждающих соответствие аэродромов требованиям законодательства, и будет продлено 52 сертификата юридических лиц, осуществляющих обеспечение авиационной безопасности.



Предусмотрен ряд мер в части авиационного персонала, в частности продление: сроков действия медицинских заключений специалистов авиационного персонала гражданской авиации; сроков прохождения периодической подготовки сотрудниками служб авиационной безопасности для выполнения возложенных на них обязанностей; сроков периодической подготовки специалистами авиационного персонала согласно перечню авиационных специалистов гражданской авиации для допуска к выполнению возложенных на них обязанностей.







"AK&M" от 23.04.2020