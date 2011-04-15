Росимущество передало Подмосковью 12 земельных участков

Территориальное управление Росимущества в Московской области передало из федеральной собственности в государственную собственность Московской области 12 земельных участков общей площадью более 11 га. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Земельные участки расположены в Можайском и Одинцовском городских округах, а также в городском округе Химки.



Передача осуществлялась на основании обращения губернатора Московской области Андрея Воробьёва для реализации государственной программы Московской области "Развитие транспортного комплекса" на 2017-2024 годы.



"AK&M" от 23.04.2020