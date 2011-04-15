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23/04/2020
13:19

ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции

Число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов ВТБ на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15% при общем снижении транзакционной активности клиентов банка. Об этом говорится в сообщении банка.

Более 90% случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии, злоумышленники учитывают объём негативной информации по пандемии коронавируса и экономической ситуации и в своих сценариях манипуляции закладывают соответствующие скрипты.

Среди сценариев мошенничества, в частности, звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или сообщения об открытом кредите, который можно быстро аннулировать. При этом целью мошенников является получение личной информации и вывод клиентских средств.

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о попытках действий мошенников, число звонков по данной тематике выросло на второй недели самоизоляции – с 6 по 12 апреля - почти в 2.5 раза по сравнению со средними значениями в марте.

ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные картам (CVC2/CVV2)/счетам или по одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать мошенникам данные по картам и не устанавливать программное обеспечение на свои ПК и телефоны по настоятельной рекомендации "сотрудника безопасности".

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 23.04.2020
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