Московское УФАС призвало аптеки не завышать цены на маски

Московское УФАС России призвало аптеки не завышать цены на маски. Как говорится в сообщении службы, в целях обеспечения соблюдения антимонопольного законодательства Московское антимонопольное ведомство направило информационные письма в крупнейшие аптечные сети, действующие в границах столицы, а также аптеки, в которых установлено наличие средств личной гигиены в период мониторинга, о необходимости особого контроля своей деятельности в период сложившейся эпидемиологической ситуации.



Нарушение антимонопольного законодательства в данном случае не только несет негативные репутационные и экономические последствия для хозяйствующих субъектов, но и может причинить вред жизни и здоровью граждан.



Также регулятор указал на необходимость уделять особое внимание порядку ценообразования на медицинские маски.



Московское УФАС обратило дополнительное внимание аптечных сетей на недопустимость заключения антиконкурентных соглашений, необоснованного завышения цен.





"AK&M" от 23.04.2020