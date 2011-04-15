Минэкономразвития предлагает расширить меры поддержки в сфере недропользования до 31 декабря 2020 года. Как говорится в сообщении министерства, соответствующий проект постановления внесён в Правительство.



В частности, проект постановления предлагает приостановить предельные сроки подачи документов, связанных с получением права пользования недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых; cрок устранения нарушений условий пользования недрами, предусмотренный письменным уведомлением о допущенных нарушениях, продлевается на один год.



Кроме того, проектом постановления вносятся изменения в особенности осуществления разрешительной деятельности в сферах строительства, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, образования и аккредитации в национальной системе аккредитации.



Расширяется перечень разрешительных режимов, в отношении которых федеральными органами власти принимается решение о переносе сроков прохождения процедуры подтверждения соответствия либо о том, что очередное подтверждение соответствия считается пройденным.





"AK&M" от 23.04.2020