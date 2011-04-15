Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/04/2020
14:13

Минэкономразвития предлагает расширить меры поддержки в сфере недропользования

Минэкономразвития предлагает расширить меры поддержки в сфере недропользования до 31 декабря 2020 года. Как говорится в сообщении министерства, соответствующий проект постановления внесён в Правительство.

В частности, проект постановления предлагает приостановить предельные сроки подачи документов, связанных с получением права пользования недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых; cрок устранения нарушений условий пользования недрами, предусмотренный письменным уведомлением о допущенных нарушениях, продлевается на один год.

Кроме того, проектом постановления вносятся изменения в особенности осуществления разрешительной деятельности в сферах строительства, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, образования и аккредитации в национальной системе аккредитации.

Расширяется перечень разрешительных режимов, в отношении которых федеральными органами власти принимается решение о переносе сроков прохождения процедуры подтверждения соответствия либо о том, что очередное подтверждение соответствия считается пройденным.


"AK&M" от 23.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100