Варьеганнефть приобрела 4.875 тыс. собственных акций

ПАО "Варьеганнефть" приобрело 4.875 тыс. собственных акций. Об этом говорится в сообщении компании.



Выкуп собственных акций произошёл по требованию акционеров 23 апреля.



ПАО "Варьеганнефть" - дочернее добывающее предприятие ПАО НК "РуссНефть", входящего в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. На сегодняшний день Варьеганнефть является владельцем лицензии на право пользования недрами Варьеганского участка недр и оказывает услуги по добыче нефти на Западно-Варьеганском, Тагринском, Ново-Аганском Валюнинском, Южно-Ярайнерском участках недр Владельцу лицензий на право пользования данными участками - ПАО НК "РуссНефть" - в рамках действующего операторского договора.



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