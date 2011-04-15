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23/04/2020
16:22

Энергетики одобрили новую структуру регулирования и контроля за СРО в области энергетического обследования

Рабочая группа "Энергетика" по реализации механизма "регуляторной гильотины" одобрила новую структуру регулирования и контроля (надзора) за деятельностью СРО в области энергетического обследования. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

К главным изменениям для СРО, предусмотренным новой структурой, относятся снижение количества необходимых участников СРО с 25 до 20 субъектов предпринимательской деятельности и снижение суммы необходимого компенсационного фонда СРО с 2 до 1.6 млн руб.

В остальном новая структура регулирования сохраняет все базовые принципы действующего законодательства в области регулирования и надзора за деятельностью СРО в данной области.

На её основе Минэкономразвития в настоящий момент осуществляет подготовку соответствующего законопроекта для реализации запланированных улучшений.


"AK&M" от 23.04.2020
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