Энергетики одобрили новую структуру регулирования и контроля за СРО в области энергетического обследования

Рабочая группа "Энергетика" по реализации механизма "регуляторной гильотины" одобрила новую структуру регулирования и контроля (надзора) за деятельностью СРО в области энергетического обследования. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



К главным изменениям для СРО, предусмотренным новой структурой, относятся снижение количества необходимых участников СРО с 25 до 20 субъектов предпринимательской деятельности и снижение суммы необходимого компенсационного фонда СРО с 2 до 1.6 млн руб.



В остальном новая структура регулирования сохраняет все базовые принципы действующего законодательства в области регулирования и надзора за деятельностью СРО в данной области.



На её основе Минэкономразвития в настоящий момент осуществляет подготовку соответствующего законопроекта для реализации запланированных улучшений.





"AK&M" от 23.04.2020