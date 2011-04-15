Активы банковского сектора в марте выросли на 3.3% до 96.6 трлн руб.

Активы банковского сектора в марте 2020 года выросли на 3.3% до 96.6 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В основном показатель увеличился за счет рекордных объемов выдачи корпоративных кредитов, роста наличных денежных средств в кассе, межбанковских кредитов и средств в Банке России, а также в связи с увеличением справедливой стоимости производных финансовых инструментов (аналогично и на пассивной стороне баланса) на фоне снижения курса рубля. Более активный рост, по сравнению с январем и февралем, наблюдался также и в сегменте розничного кредитования.





"AK&M" от 23.04.2020