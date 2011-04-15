Роснефть планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 354.1 млрд руб. из расчёта 33.41 руб. на акцию

Совет директоров Роснефти дале рекомендации по дивидендам за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчёта 18.07 руб. на одну обыкновенную акцию. Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года из расчёта 15.34 руб. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33.41 руб. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2019 год составит 354.1 млрд руб.



Размер выплат соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО Роснефти.



Совет директоров принял решение созвать годовое собрание акционеров НК "Роснефть" и провести его в форме заочного голосования 2 июня. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 8 мая.



В ходе собрания акционеры утвердят годовой отчет, распределение прибыли, изберут совет директоров, утвердят аудитора.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 23.04.2020