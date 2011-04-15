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23/04/2020
15:40

Корпоративный портфель кредитных организаций в марте вырос на рекордные 2.6%

Корпоративный портфель кредитных организаций вырос на 1 трлн руб. или на 2.6%, что является рекордным показателем. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

При этом за весь прошлый год корпоративные кредиты увеличились на 5.8%.

Пик выдач пришелся на последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время объявленной нерабочей недели, для оплаты текущих расходов (в том числе зарплаты, аренды и налогов), со снижением активности на рынке облигационных займов. За март объем долговых ценных бумаг корпоративного сектора в обращении вырос всего на 60 млрд руб. по сравнению с ростом на 230 млрд руб. месяцем ранее; при этом объем вложений КО в облигации корпоративных эмитентов, по оценкам Банка России, сократился), а также с возможными ожиданиями, что кредитные ставки вырастут и (или) банки будут более консервативны в выдаче кредитов, подчеркивает регулятор.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) показали прирост корпоративных кредитов несколько ниже рынка (2.1%), тогда как портфель корпоративных кредитов других крупных КО из числа 100 крупнейших вырос сильнее (5.5%).


"AK&M" от 23.04.2020
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