Черномортранснефть перевооружила ЛЭП нефтепровода Хадыженск - Псекупская - Краснодар

Краснодарское районное управление магистральных нефтепроводов (КРУМН) АО "Черномортранснефть" ввело в эксплуатацию после технического перевооружения вдольтрассовую воздушную линию электропередачи (ВЛ-10кВ) на участке магистрального нефтепровода Хадыженск - Псекупская - Краснодар. Об этом говорится в сообщении компании.



Работы проводились в соответствии с программой развития, технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) объектов магистральных трубопроводов предприятия.



В ходе технического перевооружения ВЛ-10кВ общей протяженностью 96 км были заменены 20 опор. Выполнен ремонт автоматических пунктов секционирования с заменой 16 трансформаторов тока и 44 трансформаторов напряжения. На опорах вдольтрассовой ВЛ выполнена покраска металлических конструкций, установлены 6.2 тыс. штыревых стеклянных изоляторов взамен фарфоровых. На участке прохождения ВЛ в лесном массиве выполнена расчистка просек и замена неизолированного провода на безопасный.



Реконструкция воздушной линии электропередачи позволила повысить надежность электроснабжения линейных сооружений, средств электрохимической защиты (ЭХЗ) и системы телемеханики магистрального нефтепровода Хадыженск - Псекупская - Краснодар.



АО "Черномортранснефть" - дочернее предприятие ПАО "Транснефть".



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.



"AK&M" от 23.04.2020