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23/04/2020
16:07

Цены на бензин за неделю, с 13 по 19 апреля, не изменились - 44.86 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 13 по 19 апреля 2020 года, не изменились - 44.86 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Топливо АИ-92 и АИ-95 подешевело на 0.1% до 42.42 руб. и 45.85 руб. за литр соответственно. Бензин АИ-98 не изменился в цене - 52.07 руб. за литр.

Дизельное топливо подешевело на 0.1% до 47.8 руб. за литр.
За период с момента предыдущей регистрации средние цены по РФ на бензин автомобильный снизились на 2 коп., дизельное топливо - на 4 коп.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 17 центрах субъектов Российской Федерации. Наибольшее снижение цен отмечалось в Кызыле - на 1.8%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.49 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.

"AK&M" от 23.04.2020
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