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23/04/2020
15:30

В.Путин поручил принять меры по обеспечению надежности кредитного портфеля заемщиков

Президент РФ Владимир Путин предложил Правительству, ЦБ и банковскому сообществу в целом подумать о том, что ещё можно сделать для обеспечения надёжности кредитного портфеля, при этом не повышая нагрузку на заёмщиков. Об этом свидетельствует стенограмма, совещания по вопросам банковского кредитования экономики, размещенная на сайте Кремля.

Сейчас, по его словам, важно создавать условия для решения задач на средне- и долгосрочную перспективу, иметь в виду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объёмов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России.

По словам главы государства, необходимо обеспечить устойчивость банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков.




"AK&M" от 23.04.2020
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