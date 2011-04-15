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23/04/2020
16:08

Госзаказчики получили представления прокурора, ФАС

По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуроры внесли 89 представлений об устранении нарушений закона государственными заказчиками в связи с заключением государственных контрактов с компаниями, привлечёнными к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Основанием послужили материалы антимонопольного ведомства и Бюро расследований ОНФ. Несмотря на то, что в законе о контрактной системе установлен прямой запрет на участие хозяйствующих субъектов в торгах в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке, ряд государственных заказчиков продолжает допускать к участию в закупках подобные организации.

В настоящее время Генеральная прокуратура проводит мероприятия, направленные на интеграцию Реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, в единую информационную систему в сфере закупок, что упростит процедуру проверки участников торгов на соответствие требованиям законодательства.


"AK&M" от 23.04.2020
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