Росавиация разрешила семи авиакомпаниям перевозить грузы в пассажирских самолётах. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В установленном порядке разрешение Росавиации на выполнение перевозки грузов в пассажирской кабине с оформлением специального разрешения в эксплуатационных спецификациях на воздушные суда получено следующими авиакомпаниями: ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Авиакомпания "Россия", ООО "АЗУР эйр", ООО "Авиакомпания "Икар", АО "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ".



Список может быть дополнен в случае получения специальных разрешений другими российскими эксплуатантами.



В связи предпринимаемыми Правительством РФ мерами по временному ограничению тесного контактирования и передвижения граждан с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции фиксируется резкое падение пассажирского спроса на авиаперевозки.



В этих условиях ряд российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки пассажиров, в своей операционной деятельности дополнительно вводят перевозку грузов в пассажирской кабине в отсутствии пассажиров на борту.



В соответствии с требованиями ФАП-246 эксплуатант организует загрузку воздушных судов в соответствии с их эксплуатационной документацией.



Перевозка грузов в пассажирской кабине допускается в предназначенных для этого местах с учетом рекомендаций производителей воздушных судов, соответствующих ограничений по массе, расположению груза, пожарной безопасности и центровке воздушного судна.



"AK&M" от 23.04.2020