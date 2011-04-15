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23/04/2020
17:03

Росавиация разрешила семи авиакомпаниям перевозить грузы в пассажирских самолётах

Росавиация разрешила семи авиакомпаниям перевозить грузы в пассажирских самолётах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В установленном порядке разрешение Росавиации на выполнение перевозки грузов в пассажирской кабине с оформлением специального разрешения в эксплуатационных спецификациях на воздушные суда получено следующими авиакомпаниями: ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии", ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Авиакомпания "Россия", ООО "АЗУР эйр", ООО "Авиакомпания "Икар", АО "Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ".

Список может быть дополнен в случае получения специальных разрешений другими российскими эксплуатантами.

В связи предпринимаемыми Правительством РФ мерами по временному ограничению тесного контактирования и передвижения граждан с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции фиксируется резкое падение пассажирского спроса на авиаперевозки.

В этих условиях ряд российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки пассажиров, в своей операционной деятельности дополнительно вводят перевозку грузов в пассажирской кабине в отсутствии пассажиров на борту.

В соответствии с требованиями ФАП-246 эксплуатант организует загрузку воздушных судов в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Перевозка грузов в пассажирской кабине допускается в предназначенных для этого местах с учетом рекомендаций производителей воздушных судов, соответствующих ограничений по массе, расположению груза, пожарной безопасности и центровке воздушного судна.

"AK&M" от 23.04.2020
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