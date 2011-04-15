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23/04/2020
16:56

Компания "Корнетто" построит обувное производство в ЮАО Москвы

ООО "Корнетто" построит обувное производство в Южном административном округе Москвы (улица Подольских Курсантов). Об этом сообщил Департамент инвестиционной и промышленной политики города.

Решение о предоставлении земельного участка под возведение производственного комплекса принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы 23 апреля.

"Лёгкая промышленность является одной из социально-значимых отраслей и получает от города существенную поддержку. Новое обувное производство на территории Москвы будет создано в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Только в рамках первой очереди проекта объем инвестиций составит около 200 млн руб. По итогам всего проекта планируется создать 88 новых рабочих мест", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров, цитируемый в сообщении.

По итогам реализации масштабного инвестиционного проекта инвестор планирует частично перебазировать производство на территорию Москвы, что позволит увеличить объёмы производства более чем в два раза, до 6-7 млн пар в год.

ООО "Корнетто" - ведущий производитель обуви Краснодарского края, один из крупнейших производителей обуви на Юге России и в Южном федеральном округе.

"AK&M" от 23.04.2020
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