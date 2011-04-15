Объём вкладов физлиц в банках в марте уменьшился на 1%

Объём вкладов физлиц в банках в марте уменьшился на 315 млрд руб., или на 1%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В основном сократились вклады в иностранной валюте, тогда как рублёвые были стабильны, подчёркивает регулятор.



Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введённого в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также с выплатами заработной платы, полагает ЦБ.



В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход.





"AK&M" от 23.04.2020