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23/04/2020
17:21

Объём вкладов физлиц в банках в марте уменьшился на 1%

Объём вкладов физлиц в банках в марте уменьшился на 315 млрд руб., или на 1%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В основном сократились вклады в иностранной валюте, тогда как рублёвые были стабильны, подчёркивает регулятор.

Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введённого в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также с выплатами заработной платы, полагает ЦБ.

В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход.


"AK&M" от 23.04.2020
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