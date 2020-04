"Газпром недра" и Wintershall Dea развивают стратегическое сотрудничество

ООО "Газпром недра" и компания Wintershall Dea GmbH 22 апреля 2020 года подписали дополнительное соглашение к ранее заключенному Соглашению о стратегическом сотрудничестве. Подписание состоялось в режиме видеоконференции. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны, в частности, договорились включить в перечень перспективных направлений пилотный проект по развитию центра мониторинга и сопровождения строительства скважин с целью оценки рисков, выработки действий по их снижению и рекомендаций по предупреждению возникновения нештатных ситуаций; интегрированное моделирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений, а также другие направления, определенные сторонами для сотрудничества.



Помимо этого, ООО "Газпром недра" и Wintershall Dea намерены осуществлять взаимодействие в области промыслово-геофизических работ и геолого-технологических исследований при строительстве газоконденсатных эксплуатационных скважин на участках совместных проектов.



Соглашение о стратегическом сотрудничестве ООО "Газпром недра" с Wintershall Dea было подписано 2 октября 2019 года генеральным директором ООО "Газпром недра" Всеволодом Черепановым и членом Правления, ответственным за Россию, Латинскую Америку и газотранспортные проекты Wintershall Dea Тило Виландом в рамках IX Петербургского международного газового форума.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 23.04.2020