На севере Москвы построят научно-образовательный центр. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Центр предназначен для обучения работников фабрик и проведения семинаров по охране труда для предприятий Москвы и Московской области в сфере применения и испытания средств индивидуальной защиты. В их числе испытания средств защиты от вирусных заболеваний. Здесь также будут проводить экспериментальные разработки с целью их дальнейшего внедрения в серийное производство", - сказал С.Кузнецов.



Четырёхэтажное здание построят за счёт средств инвестора по адресу: Волоколамское шоссе, дом 77, корпус 1, строение 4 в районе Покровское-Стрешнево. На прилегающей территории оборудуют парковку.



В центре по испытанию материалов, тканей и готовых средств индивидуальной защиты будет применяться новейший мировой опыт.



Лабораторию оснастят уникальным оборудованием для испытаний материалов на прочность, износостойкость, по защите от воздействия огня и другой агрессивной среды.



Кроме того, на базе центра планируется создать единственный высотный полигон в России, где будут испытывать средства защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ.



"AK&M" от 23.04.2020