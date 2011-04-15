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23/04/2020
17:38

На севере Москвы построят научно-образовательный центр

На севере Москвы построят научно-образовательный центр. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Центр предназначен для обучения работников фабрик и проведения семинаров по охране труда для предприятий Москвы и Московской области в сфере применения и испытания средств индивидуальной защиты. В их числе испытания средств защиты от вирусных заболеваний. Здесь также будут проводить экспериментальные разработки с целью их дальнейшего внедрения в серийное производство", - сказал С.Кузнецов.

Четырёхэтажное здание построят за счёт средств инвестора по адресу: Волоколамское шоссе, дом 77, корпус 1, строение 4 в районе Покровское-Стрешнево. На прилегающей территории оборудуют парковку.

В центре по испытанию материалов, тканей и готовых средств индивидуальной защиты будет применяться новейший мировой опыт.

Лабораторию оснастят уникальным оборудованием для испытаний материалов на прочность, износостойкость, по защите от воздействия огня и другой агрессивной среды.

Кроме того, на базе центра планируется создать единственный высотный полигон в России, где будут испытывать средства защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ.

"AK&M" от 23.04.2020
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