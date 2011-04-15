Торговый оборот клиентов Промсвязьбанка по эквайрингу увеличился на 30% по сравнению с первой неделей карантина

Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился почти на 30% по сравнению с первой неделей карантина. Эквайринговые обороты увеличиваются две недели подряд. Об этом говорится в сообщении банка.



На конец второй недели апреля количество работающих торговых точек увеличилось на 9% по сравнению с первой неделей самоизоляции, что обусловлено возросшим покупательским спросом на продукты питания, товары первой необходимости и технику по сравнению с началом карантина. Наибольшее увеличение оборотов (46%) по эквайрингу среди торговых точек - клиентов ПСБ - зафиксировано в регионах.



В конце второй недели апреля отмечается увеличение оборотов по покупке техники и электроники. Количество оборотов в этой сфере увеличилось более, чем на 40%. В первую очередь, это связано с переходом части населения на удаленную работу и обучение, когда возникла острая необходимость в ноутбуках, компьютерах и аксессуаров к ним. Однако средний чек упал на те же 40% по сравнению с первой неделей карантина, когда из-за девальвации рубля и распространения коронавируса потребители массово покупали дорогую технику, опасаясь, что она подорожает.



На неделе с 13 по 19 апреля в Москве возобновился оборот в сфере красоты. Сказались послабления, которые получили заведения, имеющие медицинскую лицензию, а жители решили воспользоваться такой возможностью.



Повышенный спрос на продукты питания не пропадает. В период с 13 по 19 апреля по всей России население на 16% больше стало закупать продукты и товары первой необходимости. При этом сумма покупок по Москве выросла также на 16%, а по области на 11%.



Почти на 30% отмечается увеличение расходов на услуги доставки из ресторанов по всей России с момента начала самоизоляции. За последние 3 недели наблюдается повышенный спрос на мобильные POS-терминалы для курьеров.



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"AK&M" от 23.04.2020