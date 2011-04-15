Альфа-Банк запустил доставку кредитов в 35 городах

Альфа-Банк начал доставлять потребительские кредиты в 35 крупнейших городах России. Об этом говорится в сообщении банка.



Представитель банка приедет к клиенту, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, затем выдаст и активирует дебетовую карту с деньгами.



Минимальная ставка потребительского кредита в Альфа-Банке — 7.7% годовых в рублях. Получить одобрение по кредиту до 5 млн руб. можно всего за 2 минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение. Срок кредитования - до 5 лет.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.



"AK&M" от 23.04.2020