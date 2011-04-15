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24/04/2020
10:04

Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 апреля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 апреля 2020 года.

КОРОНАКРИЗИСНАЯ РЕВИЗИЯ
СОВФЕД ПРОАНАЛИЗИРУЕТ ЗАКОН О КОНТРСАНКЦИЯХ

Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19. Как стало известно "Ъ", парламентарии намерены подумать о снижении налоговой нагрузки и проанализировать применение контрсанкционного закона. Cвои предложения группа представит до 15 мая. Эксперты считают, что сенаторам необходимо заниматься проблемами применения уже принятых мер и защитой прав граждан.


"РОСГЕОЛОГИЯ" ТЕРЯЕТ НЕДРА ПОД НОГАМИ
КОМПАНИЯ НАРУШИЛА КОВЕНАНТЫ ПО КРЕДИТАМ

Как стало известно "Ъ", "Росгеология" сообщила в правительство об угрозе банкротств своих структур из-за резкого сокращения заказов на геологоразведку. Холдинг, общая долговая нагрузка которого составляет 13 млрд руб., уже нарушил ковенанты по ряду кредитов. В "Росгеологии" связывают проблемы с отказом недропользователей от работ по геологоразведке, но уверяют, что ситуация не "несет риска непрерывности деятельности".


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 24.04.2020
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