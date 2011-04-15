Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 апреля 2020 года.



КОРОНАКРИЗИСНАЯ РЕВИЗИЯ

СОВФЕД ПРОАНАЛИЗИРУЕТ ЗАКОН О КОНТРСАНКЦИЯХ



Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19. Как стало известно "Ъ", парламентарии намерены подумать о снижении налоговой нагрузки и проанализировать применение контрсанкционного закона. Cвои предложения группа представит до 15 мая. Эксперты считают, что сенаторам необходимо заниматься проблемами применения уже принятых мер и защитой прав граждан.





"РОСГЕОЛОГИЯ" ТЕРЯЕТ НЕДРА ПОД НОГАМИ

КОМПАНИЯ НАРУШИЛА КОВЕНАНТЫ ПО КРЕДИТАМ



Как стало известно "Ъ", "Росгеология" сообщила в правительство об угрозе банкротств своих структур из-за резкого сокращения заказов на геологоразведку. Холдинг, общая долговая нагрузка которого составляет 13 млрд руб., уже нарушил ковенанты по ряду кредитов. В "Росгеологии" связывают проблемы с отказом недропользователей от работ по геологоразведке, но уверяют, что ситуация не "несет риска непрерывности деятельности".





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"AK&M" от 24.04.2020