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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 25 апреля в размере 74.7163 руб. против 75.1290 руб. на 24 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
24.04.20 - 75.1290 руб.
23.04.20 - 77.0416 руб.
22.04.20 - 76.2562 руб.
21.04.20 - 74.6657 руб.
18.04.20 - 73.9441 руб.
"AK&M" от 24.04.2020