Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 апреля

Банк России установил на 25 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.4374

1 Азербайджанский манат 44.0414

100 Армянских драмов 15.5773

1 Белорусский рубль 30.3281

1 Болгарский лев 41.0665

1 Бразильский реал 13.5016

100 Венгерских форинтов 22.5661

1000 Вон Республики Корея 60.4868

10 Гонконгских долларов 96.3944

1 Датская крона 10.7707

1 Доллар США 74.7163

1 Евро 80.2528

100 Индийских рупий 97.7259

100 Казахстанских тенге 17.2705

1 Канадский доллар 52.9602

100 Киргизских сомов 92.8614

1 Китайский юань 10.5493

10 Молдавских леев 40.8509

1 Новый туркменский манат 21.3781

10 Норвежских крон 69.7957

1 Польский злотый 17.7250

1 Румынский лей 16.5870

1 СДР (специальные права

заимствования) 101.574

1 Сингапурский доллар 52.4031

10 Таджикских сомони 72.9295

1 Турецкая лира 10.7096

10000 Узбекских сумов 73.6702

10 Украинских гривен 27.4855

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 91.9309

10 Чешских крон 29.3650

10 Шведских крон 73.9568

1 Швейцарский франк 76.3892

10 Южноафриканских рэндов 39.1712

100 Японских иен 69.4035

"AK&M" от 24.04.2020