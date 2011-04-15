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24/04/2020
15:21

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 апреля

Банк России установил на 25 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.4374
1 Азербайджанский манат 44.0414
100 Армянских драмов 15.5773
1 Белорусский рубль 30.3281
1 Болгарский лев 41.0665
1 Бразильский реал 13.5016
100 Венгерских форинтов 22.5661
1000 Вон Республики Корея 60.4868
10 Гонконгских долларов 96.3944
1 Датская крона 10.7707
1 Доллар США 74.7163
1 Евро 80.2528
100 Индийских рупий 97.7259
100 Казахстанских тенге 17.2705
1 Канадский доллар 52.9602
100 Киргизских сомов 92.8614
1 Китайский юань 10.5493
10 Молдавских леев 40.8509
1 Новый туркменский манат 21.3781
10 Норвежских крон 69.7957
1 Польский злотый 17.7250
1 Румынский лей 16.5870
1 СДР (специальные права
заимствования) 101.574
1 Сингапурский доллар 52.4031
10 Таджикских сомони 72.9295
1 Турецкая лира 10.7096
10000 Узбекских сумов 73.6702
10 Украинских гривен 27.4855
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.9309
10 Чешских крон 29.3650
10 Шведских крон 73.9568
1 Швейцарский франк 76.3892
10 Южноафриканских рэндов 39.1712
100 Японских иен 69.4035

"AK&M" от 24.04.2020
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