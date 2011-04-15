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24/04/2020
09:59

Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в марте снизились на 1.4%

Цены производителей промпродукции в РФ в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 1.4%, с начала года - на 0.8%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

В марте по сравнению с февралем в добыче полезных ископаемых цены на асбест снизились на 22%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 16.7%, нефть сырую - на 13.8%, янтарь - на 12.4%. При этом цены на концентраты сурьмяные выросли на 66.6%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 57.1%, концентраты серебряные - на 15.7%, концентраты золотосодержащие - на 15%, концентраты вольфрамовые - на 10.8%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на продукты металлургии никеля промежуточные прочие - на 41.7%, на хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, на порошки - на 19.3%, на феррованадий - на 17.3%, на кобальт необработанный - на 15.5%, на трубы и профили пустотелые из чугуна - на 12.3%, на ферромолибден - на 11.7%, на ферросилиций - на 11.6%.

Одновременно снизились цены на: дистилляты легкие, не включенные в другие группировки - на 26.2%, пропан и бутан сжиженные - на 25.9%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки - на 20.3%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 13.4%, конденсат газовый стабильный - на 11.5%, топливо судовое - на 9.5%.



"AK&M" от 23.04.2020
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