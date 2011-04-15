Северсталь планирует выплатить дивиденды за I квартал из расчёта 27.35 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "Северсталь" рекомендовал выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 марта 2020 года, из расчёта 27.35 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на собрании акционеров, которое состоится 5 июня. В ходе собрания акционерам предстоит избрать совет директоров, утвердить распределение прибыли, аудитора.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.



Чистая прибыль Северстали по МСФО за 9 месяцев 2019 года уменьшилась на 5.4% до $1.393 млрд. Выручка снизилась на 2.7% до $6.319 млрд. Показатель EBITDA сократился на 6.2% до $2.203 млрд, рентабельность EBITDA уменьшилась до 34.9% с 36.2% годом ранее.



"AK&M" от 24.04.2020