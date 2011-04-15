Государственную платформу для школьников интегрируют с "ВКонтакте"

Государственную платформу для дистанционного обучения школьников, создаваемую Минпросвещения и Минкомсвязью, планируется интегрировать с "ВКонтакте". Об этом пишет "Коммерсантъ".



В проекте будут использоваться чаты, сообщества и мини-приложения социальной сети, в которой также будет создан раздел с одобренным государством образовательным контентом. "ВКонтакте" нуждается в молодой аудитории, поэтому подобные проекты - это ещё и "отличная бизнес-возможность", отмечают эксперты.



Одним из партнёров проекта Минпросвещения и Минкомсвязи "Цифровая образовательная среда" станет "ВКонтакте" (входит в Mail.ru Group), рассказал "Ъ" глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В социальной сети появится сегмент "ВКонтакте-Образование", в который войдёт прежде всего "верифицированный контент" - лекции, видеоуроки и учебники, одобренные Минпросвещения, уточнил С.Кравцов.



Платформа для цифрового обучения будет интегрирована с сервисами "ВКонтакте" - чатами, сообществами, мини-приложениями, добавили в социальной сети.







"AK&M" от 24.04.2020