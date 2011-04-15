Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/04/2020
14:33

Почти 60 км новых дорог получит Москва до конца года

Около 60 км дорог различного назначения построят и запустят в Москве до конца 2020 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Формирование транспортного каркаса столицы со скоростными хордами, вылетными магистралями, а также сетью районных улиц остаётся одним из главных направлений нашей деятельности. С начала этого года уже построено более 30 км дорог и 11 различных транспортных сооружений, еще около 60 км предполагается запустить до конца года", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, в границах МКАД соорудят около 30 км дорог, столько же введут в Троицком и Новомосковском округах.

"Наиболее масштабными проектами, реализованными до конца года, станут строительство и реконструкция проспекта Генерала Дорохова и Внуковского шоссе", - отметил А.Бочкарев.



"AK&M" от 24.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100