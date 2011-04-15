Почти 60 км новых дорог получит Москва до конца года

Около 60 км дорог различного назначения построят и запустят в Москве до конца 2020 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Формирование транспортного каркаса столицы со скоростными хордами, вылетными магистралями, а также сетью районных улиц остаётся одним из главных направлений нашей деятельности. С начала этого года уже построено более 30 км дорог и 11 различных транспортных сооружений, еще около 60 км предполагается запустить до конца года", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, в границах МКАД соорудят около 30 км дорог, столько же введут в Троицком и Новомосковском округах.



"Наиболее масштабными проектами, реализованными до конца года, станут строительство и реконструкция проспекта Генерала Дорохова и Внуковского шоссе", - отметил А.Бочкарев.







"AK&M" от 24.04.2020