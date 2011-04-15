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24/04/2020
11:00

ВЭБ.РФ обнулил долю в компании "Евродон" с 85%

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" обнулила долю в ООО "Евродон" (Ростовская область) с 85%. Об этом говорится в сообщении корпорации.

ВЭБ.РФ имел в прямом распоряжении 40%, в косвенном - 45%. Изменение произошло 22 апреля.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

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