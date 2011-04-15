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24/04/2020
10:57

Чистая прибыль Северстали по МСФО за I квартал снизилась на 83.2% до $72 млн

Чистая прибыль ПАО "Северсталь" по МСФО за I квартал 2020 года снизилась на 83.2% до $72 млн с $428 млн годом ранее. Об этом сообщила компания.

Выручка сократилась на 12.5% до $1.777 млрд с $2.031 млрд, показатель EBITDA - на 16.3% до $555 млн с $663 млн.

ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.

Чистая прибыль Северстали по МСФО за 9 месяцев 2019 года уменьшилась на 5.4% до $1.393 млрд. Выручка снизилась на 2.7% до $6.319 млрд. Показатель EBITDA сократился на 6.2% до $2.203 млрд, рентабельность EBITDA уменьшилась до 34.9% с 36.2% годом ранее.

"AK&M" от 24.04.2020
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