Накануне рубль отыграл порядка 1.5 руб. в основных валютных парах и в моменте торгуется в районе отметки 74.7 в паре с долларом и 80.3 в паре с евро. Основную поддержку рублю оказала стабилизация цен на нефтяном рынке, а также умеренно позитивный внешний фон на вчерашних торгах на глобальны площадках. Об этом говорится в обзоре Nordea.



С учетом слабости европейской валюты на глобальных площадках после публикации катастрофических индексов деловой активности PMI в Еврозоне по итогам апреля рубль несколько комфортнее чувствует себя в паре с евро, чем в паре с долларом.



Сегодня ключевым событием для российского рынка станет заседание Банка России по ставке, итоги которого станут известны в 13:30 по Москве, а затем получат дополнительное освещение в ходе пресс-конференции председателя Банка России в 15:00.



Аналитики ожидают снижения ключевой ставки по крайней мере на 25 бп. Более существенное снижение также выглядит вероятным. Для рубля и рынка ОФЗ более важен сигнал регулятора о дальнейшей траектории движения ставки.



Весьма вероятно, что регулятор укажет на продолжение смягчения своей политики на будущих заседаниях. Это способно продолжить стимулировать приток нерезидентов в ОФЗ и поддерживать рубль. Также в фокусе внимания участников рынка прогноз основных макроэкономических показателей (ВВП, платежный баланс) от ЦБ, который станет первым официальным прогнозом по российской экономике, поскольку публикация прогноза Министерством экономического развития отложена на неопределенный срок.



"AK&M" от 24.04.2020