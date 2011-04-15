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24/04/2020
11:37

ЦБ увеличил объем продажи валюты почти на 20% до 23 млрд руб.

Банк России с расчетами 23 апреля продал валюту на внутреннем рынке на 23 млрд руб., обновив рекорд предыдущего дня, когда объем продажи составил 19.2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

ЦБ начал упреждающую продажу валюты в рамках бюджетного правила 10 марта 2020 года.

"AK&M" от 24.04.2020
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