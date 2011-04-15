Производители алкоголя смогут использовать тару любого объёма на территории РФ. Об этом сообщил Росстандарт.



Так, ведомством уточнён порядок действия ГОСТ 8.579-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте", предусматривающий применение всех номиналов, действующих на территории Российской Федерации для розлива крепких ликёро-водочных товаров, в том числе 250 мл и 375 мл.



Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" был утвержден в 2019 году и является добровольным для применения на территории стран СНГ. Приложением к документу предусмотрены такие значения номинального количества крепких ликеро-водочных фасованных товаров (водка, коньяк, текила, кальвадос, виски), как 20 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл и т.д. При этом номиналы 250 мл и 375 мл в этом межгосударственном стандарте предлагалось вывести из применения в 2021 году.



Вместе с тем, на территории России все без исключения перечисленные в приложении к ГОСТ 8.579-2019 номиналы могут использоваться производителями внутри страны. Такое решение было принято Росстандартом в интересах производителей ликёро-водочной продукции и на основании их обращений.



"При этом обращаем внимание российских изготовителей, выпускающих продукцию объёмом 250 мл и 375 мл, что данные номиналы будут действовать только на национальном уровне и не могут быть применены при экспорте в страны Европейского союза", - говорится в сообщении.



После вступления на территории России в силу технического регламента на алкогольную продукцию данный вопрос будет дополнительно рассмотрен с учетом мнений всех заинтересованных сторон.



"AK&M" от 24.04.2020