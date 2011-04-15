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24/04/2020
11:49

Производители алкоголя смогут использовать тару любого объёма на территории РФ

Производители алкоголя смогут использовать тару любого объёма на территории РФ. Об этом сообщил Росстандарт.

Так, ведомством уточнён порядок действия ГОСТ 8.579-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте", предусматривающий применение всех номиналов, действующих на территории Российской Федерации для розлива крепких ликёро-водочных товаров, в том числе 250 мл и 375 мл.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.579-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" был утвержден в 2019 году и является добровольным для применения на территории стран СНГ. Приложением к документу предусмотрены такие значения номинального количества крепких ликеро-водочных фасованных товаров (водка, коньяк, текила, кальвадос, виски), как 20 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл и т.д. При этом номиналы 250 мл и 375 мл в этом межгосударственном стандарте предлагалось вывести из применения в 2021 году.

Вместе с тем, на территории России все без исключения перечисленные в приложении к ГОСТ 8.579-2019 номиналы могут использоваться производителями внутри страны. Такое решение было принято Росстандартом в интересах производителей ликёро-водочной продукции и на основании их обращений.

"При этом обращаем внимание российских изготовителей, выпускающих продукцию объёмом 250 мл и 375 мл, что данные номиналы будут действовать только на национальном уровне и не могут быть применены при экспорте в страны Европейского союза", - говорится в сообщении.

После вступления на территории России в силу технического регламента на алкогольную продукцию данный вопрос будет дополнительно рассмотрен с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

"AK&M" от 24.04.2020
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