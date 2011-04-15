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24/04/2020
11:50

М.Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6.5%

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6.5% годовых. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6.5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. – в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6.5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.


"AK&M" от 24.04.2020
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