Сбербанк профинансировал проведение сезонных полевых работ за нерабочие дни на 10 млрд руб.

Финансирование Сбербанком сезонных полевых работ в период нерабочих дней составило на 10 млрд руб. С начала 2020 года Сбербанк предоставил кредиты на эти цели в размере 56 млрд руб., текущий портфель банка составляет более 153 млрд руб. по этому направлению. Об этом говорится в сообщении банка.



Для обеспечения клиентам АПК бесперебойной выдачи льготных кредитов, обмён документами между банком и Минсельхозом России осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Безбумажный обмен между банком и клиентом происходит через электронный документооборот от компании Корус Консалтинг, которая входит в экосистему Сбербанка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 24.04.2020