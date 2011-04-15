Жители России на самоизоляции на треть сократили покупки бензина

Жители России после введения режима самоизоляции в период с 30 марта по 19 апреля по сравнению со средними значениями марта сократили объёмы покупок бензина в среднем на 31%. Наиболее сильно – на 36% - упали продажи АИ-92. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ.



Динамику спроса и цен на бензин в России в период самоизоляции проанализировали ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД". Исследование было проведено на основании данных из всех регионов России.



Больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.



Цены на все виды бензина при падении спроса на топливо весь период оставались стабильными: АИ-92 стоил в среднем 42.5 руб. за литр, АИ-95 – около 46 руб. за литр, дизельное топливо продавалось по цене около 47.5 руб. за литр.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 24.04.2020