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24/04/2020
12:51

Роспатент будет приоритетно рассматривать заявки на изобретения для борьбы с вирусами

Роспатент будет приоритетно рассматривать заявки на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Приоритетное рассмотрение заявок не требует дополнительной платы с разработчиков. Первый документ экспертизы по существу будет направлен заявителю до истечения 2-х месяцев с даты завершения формальной экспертизы.

Данное правило будет применено автоматически ко всем поданным и подаваемым заявкам по следующим направлениям: противовирусные лекарственные средства; диагностика вирусных заболеваний (в том числе, диагностические тест-системы); медицинские изделия (в том числе, аппараты искусственной вентиляции лёгких, ингаляторы, интубационные трубки); средства защиты (в том числе, медицинские маски, респираторы, защитные костюмы); стерилизующие и дезинфицирующие средства.

"AK&M" от 24.04.2020
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