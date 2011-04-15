Роспатент будет приоритетно рассматривать заявки на изобретения для борьбы с вирусами

Роспатент будет приоритетно рассматривать заявки на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Приоритетное рассмотрение заявок не требует дополнительной платы с разработчиков. Первый документ экспертизы по существу будет направлен заявителю до истечения 2-х месяцев с даты завершения формальной экспертизы.



Данное правило будет применено автоматически ко всем поданным и подаваемым заявкам по следующим направлениям: противовирусные лекарственные средства; диагностика вирусных заболеваний (в том числе, диагностические тест-системы); медицинские изделия (в том числе, аппараты искусственной вентиляции лёгких, ингаляторы, интубационные трубки); средства защиты (в том числе, медицинские маски, респираторы, защитные костюмы); стерилизующие и дезинфицирующие средства.



"AK&M" от 24.04.2020