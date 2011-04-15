РСА в I квартале выплатил 4.4 млрд руб. компенсационных выплат

Российский союз автостраховщиков (РСА) за I квартал 2020 года произвёл около 38 тыс. компенсационных выплат на 4.4 млрд руб. Средний размер компенсационной выплаты составил 115 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.



По состоянию на 1 апреля 2020 года совокупный размер резервов в фондах РСА составил около 11 млрд руб. (эти фонды пополняются обязательными отчислениями страховщиков ОСАГО от сборов по обязательной "автогражданке").



И.Юргенс напомнил, что с весны прошлого года компенсационные выплаты от имени и по поручению РСА начали осуществлять несколько страховщиков ОСАГО. В настоящее время силами этих страховых компаний производится более половины всех компенсационных выплат. "Это обеспечило потерпевшим в ДТП больше удобства в получении выплат - документы на компвыплаты теперь можно подать недалеко от места жительства, поскольку все страховщики, уполномоченные РСА на их осуществление, являются федеральными компаниями и обладают разветвленной филиальной сетью", - сказал президент РСА.





"AK&M" от 24.04.2020