Банк "Санкт-Петербург" запустил смарт-ипотеку на вторичном рынке

Банк "Санкт-Петербург" запустил программу смарт-ипотеки для покупок на вторичном рынке жилья. Об этом говорится в сообщении банка.



По программе банк рассматривает приобретаемый объект без отчёта об оценке и других дополнительных документов – нужны только правоустанавливающие документы. Срок рассмотрения – не более 2 дней.



Смарт-ипотека распространяется на готовые квартиры в многоквартирных домах, приобретаемые по договору купли-продажи. Минимальный первоначальный взнос составляет 50%, максимальный размер кредита – 7.5 млн рублей для Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области и 3 млн руб. для Калининграда и Новосибирска.



ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.



Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 5.5 млрд руб.







"AK&M" от 24.04.2020