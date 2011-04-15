Число регистраций на портале госуслуг через Сбербанк Онлайн выросло более чем в 2 раза

На портале госуслуг через Сбербанк Онлайн за 20 дней апреля 2020 года зарегистрировалось в два раза больше пользователей, чем за весь март. Об этом говорится в сообщении банка.



Как отмечают в банке, такой стремительный рост обусловлен режимом самоизоляции и тем, что 31 марта сервис регистрации на госуслугах стал доступен пользователям мобильного приложения (ранее зарегистрироваться можно было только в веб-версии Сбербанк Онлайн).



Сервис позволяет дистанционно зарегистрироваться или подтвердить учетную запись, чтобы получить полный доступ к возможностям портала госуслуг. Особенно актуальными сейчас являются такие услуги, как оформление больничного, получение выплат на ребёнка и помощь с возвращением из-за рубежа.



Зарегистрироваться на портале госуслуг в Сбербанк Онлайн стало возможным в феврале 2018 года. С тех пор сервисом воспользовались почти 4 млн человек. Если текущие темпы прироста сохранятся до конца месяца, то только по итогам апреля банк ожидает более полумиллиона регистраций через Сбербанк Онлайн.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 24.04.2020