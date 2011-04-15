Директором Департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса Ингосстраха назначен С.Мруз

Департамент онлайн-бизнеса СПАО "Ингосстрах" возглавил Сергей Мруз. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В новой должности он будет курировать вопросы развития отношений с клиентами и партнёрами, цифровизации и онлайн-продаж.



Сергей Мруз родился в Москве в 1979 году. В 2002 году окончил Российский государственный гуманитарный университет, факультет истории, политологии и права. С 2002 по 2005 года – аспирант, а затем преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, в 2005 году получил научную степень кандидата политических наук.



С 2005 по 2009 год Сергей Мруз работал КБ "Ренессанс капитал" (ООО "Ренессанс кредит"), где прошёл путь от начальника управления телемаркетинга до вице-президента – руководителя службы дистанционных продаж. С 2009 по 2016 год в ПАО "Сбербанк" (центральный аппарат) – исполнительный директор, руководитель направления организации и управления продажами через удалённые каналы. В 2016 году был назначен управляющим директором и занимался продвижением продуктов и сервисов блока "Благосостояние" (страховые и инвестиционно-накопительные продукты группы Сбербанк), а также развитием CRM-технологий.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.04.2020